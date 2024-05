28.05.2024 18:29 Kriegsbombe in Hanau gefunden: Entschärfung noch am Abend

Nachdem in Hanau am heutigen Dienstag bei Sondierungsarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden wurde, soll die Entschärfung noch am Abend erfolgen.

Hanau – Bei Sondierungsarbeiten ist auf einem Gelände in einem Industriegebiet in Hanau am heutigen Dienstag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Für die Entschärfung der Bombe müssen rund 50 Menschen evakuiert werden. (Symbolbild) © Frederik von Erichsen/dpa Rund 50 Menschen müssen nach Angaben eines Pressesprechers der Stadt evakuiert werden. Der Kampfmittelräumdienst habe das Gelände gesichert. Die rund 250 Kilogramm schwere Bombe solle noch am Abend entschärft werden. Den Angaben zufolge wurde der Sicherheitsbereich um die Fundstelle auf etwa 500 Meter festgelegt. Betroffen sind dem Sprecher zufolge 21 Straßen. Deren Sperrung habe bereits begonnen. Kurz vor Beginn der Entschärfung sollen demnach die Bahnverbindungen durch Hanau Richtung Aschaffenburg, Friedberg und Fulda unterbrochen worden.

