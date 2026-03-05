Schock beim Wald-Spaziergang: Mann findet mehrere Granaten

Parthenstein - Im Landkreis Leipzig wurde am Mittwochnachmittag Weltkriegsmunition gefunden.

Im Wald lagen drei Mörsergranaten. © Polizeidirektion Leipzig

Wie Polizeisprecher Moritz Peters berichtete, befand sich ein Mann gegen 16.30 Uhr auf einem entspannten Waldspaziergang in Pomßen bei Parthenstein, als er mehrere auffällige Objekte entdeckte.

Glücklicherweise erkannte er sie sofort als mögliche Sprengkörper und verständigte die Polizei. Die Beamten rückten dann mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst an.

Vor Ort konnte geklärt werden, dass es sich bei den Fundstücken um drei Mörsergranaten handelte. Da sich in ihnen kein Sprengmittel befand, konnten sie problemlos sichergestellt werden.