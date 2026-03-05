Blindgänger stoppt Verkehr: 17 Kilometer Vollsperrung

Achtung im Märkisch-Oderland: Die B167 zwischen Seelow und Lebus ist am Freitag wegen einer Bombenentschärfung gesperrt.

Von Jana Kieseyer, Laura Voigt

Dolgelin - Autofahrer im Märkisch-Oderland sollten am Freitag mehr Zeit einplanen: Die B167 zwischen Seelow und Lebus wird wegen der Entschärfung einer Bombe vorübergehend gesperrt.

Autofahrer sollen den gesperrten Abschnitt weiträumig umfahren. (Symbolfoto)
Autofahrer sollen den gesperrten Abschnitt weiträumig umfahren. (Symbolfoto)  © Philipp Schulze/dpa

Die 17 Kilometer lange Strecke (B167) ist zwischen 9 Uhr und 15 Uhr voll gesperrt, teilte der Landesbetrieb Straßenwesen mit. Demnach sichert die Polizei die Sperrung ab.

Der Landesbetrieb Straßenwesen bittet die Verkehrsteilnehmenden darum, zum eigenen Schutz behördliche Anweisungen und Vollsperrungen zu befolgen. Die Autofahrer sind dazu angehalten, den gesperrten Streckenabschnitt weitläufig zu umfahren.

Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenwesen ergibt sich folgende Alternative in beide Richtungen:

Fund von Weltkriegsbombe im Saalekreis: Entschärfung ist geglückt
Bombenfund Fund von Weltkriegsbombe im Saalekreis: Entschärfung ist geglückt

  • Lebus - Rathstock über die B112

  • Rathstock - Seelow über die L331 oder L332

Laut ms-aktuell wurde der Blindgänger auf einem Acker am nordöstlichen Ortseingang entdeckt. Rund 500 Einwohner sind nach bisherigen Angaben betroffen.

Titelfoto: Philipp Schulze/dpa

Mehr zum Thema Bombenfund: