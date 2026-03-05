Blindgänger stoppt Verkehr: 17 Kilometer Vollsperrung

Dolgelin - Autofahrer im Märkisch-Oderland sollten am Freitag mehr Zeit einplanen: Die B167 zwischen Seelow und Lebus wird wegen der Entschärfung einer Bombe vorübergehend gesperrt.

Autofahrer sollen den gesperrten Abschnitt weiträumig umfahren. (Symbolfoto) © Philipp Schulze/dpa

Die 17 Kilometer lange Strecke (B167) ist zwischen 9 Uhr und 15 Uhr voll gesperrt, teilte der Landesbetrieb Straßenwesen mit. Demnach sichert die Polizei die Sperrung ab.

Der Landesbetrieb Straßenwesen bittet die Verkehrsteilnehmenden darum, zum eigenen Schutz behördliche Anweisungen und Vollsperrungen zu befolgen. Die Autofahrer sind dazu angehalten, den gesperrten Streckenabschnitt weitläufig zu umfahren.

Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenwesen ergibt sich folgende Alternative in beide Richtungen: