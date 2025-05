Schrecksekunde beim Baggern: Bauarbeiter machen explosiven Fund

Niestetal - Schreckmoment für Bauarbeiter: Bei Baggerarbeiten kam es in Nordhessen am gestrigen Mittwochabend zum Fund einer Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Schnelles Handeln war erforderlich, da der gefundene Sprengkörper Phosphor freisetzte. © 5VISION.NEWS

Freigelegt wurde der Jahrzehnte alte Sprengkörper gegen 17.40 Uhr in der Straße "Am Brückenhof" in Niestetal-Sandershausen (Landkreis Kassel). Daraufhin wurde laut einem Polizeisprecher umgehend der Kampfmittelräumdienst alarmiert, der sich dem Blindgänger annahm.

Da die 15 Kilogramm schwere Bombe Phosphor freisetzte, wurden Anwohner im Umkreis von 80 Metern vorsorglich evakuiert.

Alle weiteren Bewohner in Sandershausen wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten, bis der Kampfmittelräumdienst die Lage unter Kontrolle hatte.