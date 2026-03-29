Bombe in Stuttgart erfolgreich entschärft!
Stuttgart - Nachdem am Samstag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Stuttgart-Degerloch gefunden wurde, mussten am Sonntag 1000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Am frühen Nachmittag konnte die Bombe entschärft werden.
Wie die Polizei mitteilte, wurde pünktlich um 9 Uhr mit der Evakuierung des Sperrradius von 600 Metern begonnen. Um dies zu überwachen, waren neben der Polizei Stuttgart auch die Feuerwehr und Kräfte des Bevölkerungsschutzes im Einsatz.
Für die Personen, die nicht wussten, wohin sie sollen, stand die Turn- und Versammlungshalle Degerloch in der Albstraße 70 als Notunterkunft zur Verfügung.
Gegen 11.25 Uhr konnte die Evakuierung abgeschlossen werden. Anschließend ging es an die Entschärfung der Bombe - mit Erfolg. Nach etwa anderthalb Stunden gab die Polizei Entwarnung: Der Blindgänger wurde entschärft, die Absperrungen wurden aufgehoben.
"Alle Anwohner können zurück in ihre Wohnungen", so die Beamten.
Erstmeldung von 11.39 Uhr, zuletzt aktualisiert um 14.19 Uhr.
Titelfoto: Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart