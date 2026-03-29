Bombe in Stuttgart erfolgreich entschärft!

Nachdem am Samstag ein Blindgänger in Stuttgart gefunden wurde, mussten am Sonntag 1000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Nun wird die Bombe entschärft.

Von Kim Kosiolek

Stuttgart - Nachdem am Samstag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Stuttgart-Degerloch gefunden wurde, mussten am Sonntag 1000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Am frühen Nachmittag konnte die Bombe entschärft werden.

Die Evakuierung wurde gegen 11.25 Uhr für erfolgreich abgeschlossen erklärt. © Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart Wie die Polizei mitteilte, wurde pünktlich um 9 Uhr mit der Evakuierung des Sperrradius von 600 Metern begonnen. Um dies zu überwachen, waren neben der Polizei Stuttgart auch die Feuerwehr und Kräfte des Bevölkerungsschutzes im Einsatz. Für die Personen, die nicht wussten, wohin sie sollen, stand die Turn- und Versammlungshalle Degerloch in der Albstraße 70 als Notunterkunft zur Verfügung.