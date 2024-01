Verdächtiger Gegenstand im Boden: Klinik droht Evakuierung

Hamburg - Das Krankenhaus Groß-Sand in Hamburg-Wilhelmsburg bereitet sich auf eine mögliche Evakuierung vor.

Insgesamt hat das Krankenhaus 229 Planbetten. Rund 60 Patienten wurden bereits innerhalb des Krankenhauses in andere Bereiche verlegt.

Beim Ausbau des Fernwärmenetzes wurde in der Nähe des Krankenhauses eine Bodenanomalie entdeckt, die die Feuerwehr am Dienstag untersuchen werde, teilte das Krankenhaus mit.

Am Dienstag sind in der Klinik außerdem keine Besuche möglich, geplante Operationen wurden verschoben. Auch an der Notfallversorgung wird das Krankenhaus nicht teilnehmen.