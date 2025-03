Weltkriegsbombe in Chemnitz erfolgreich entschärft

Chemnitz - Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe am Mittwochnachmittag in Chemnitz, wurde am Vormittag das Gefahrengebiet evakuiert. Gegen 12.30 Uhr konnte dann mit der Entschärfung begonnen. Knapp drei Stunden später dann die Entwarnung: Die Bombe wurde um 15.24 Uhr entschärft und der Sperrkreis wieder freigegeben.