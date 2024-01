08.01.2024 12:57 827 Weltkriegsbombe in Köln gefunden: Blindgänger kontrolliert gesprengt

Die Weltkriegsbombe, die am Donnerstagabend bei Bauarbeiten auf einem Firmengelände in Köln-Niehl gefunden wurde, ist am heutigen Montag entschärft worden.

Von Florian Fischer

Köln - Die Weltkriegsbombe, die am Donnerstagabend bei Bauarbeiten auf einem Firmengelände im Stadtteil Niehl gefunden wurde, ist am heutigen Montag entschärft worden. In Köln-Niehl wird am heutigen Montagvormittag ein Blindgänger entschärft. (Symbolbild) © 123RF Denn die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf kontrolliert gesprengt. Die Sperrungen der Industriestraße und des Luftraums über dem Gefahrenbereich werden nun aufgehoben und die Reste der Bombe abtransportiert. Die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe wurde bei Bauarbeiten gefunden. In dem betroffenen Gebiet gibt es keine Anwohner, die evakuiert werden müssen. © Stadt Köln Da der Zünder defekt ist, entschied sich der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf zur kontrollierten Sprengung des Blindgängers. Erstmeldung: 8. Januar, 10.56 Uhr; letzte Aktualisierung: 8. Januar, 12.57 Uhr.

