Weltkriegsbombe in Köln sicher entschärft - Bewohner sorgen lange für Ärger

Köln - Bei Sondierungsarbeiten wurde am Donnerstagmittag (5. Oktober) in der Kölner Innenstadt eine Weltkriegsbombe gefunden.

Der gefährliche Blindgänger, der noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammt, wurde dabei im Inneren Grüngürtel zwischen Innere Kanalstraße, Vogelsanger Straße und Schmalbeinstraße / Albrecht-Dürer-Platz ("Carola-Williams-Park") in der Innenstadt (Grenze zu Ehrenfeld) gefunden.

Sämtliche Sperrungen wurden nach und nach aufgehoben. Die Anwohnerinnen und Anwohner konnten anschließend wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren.

Der zweite Klingelrundgang des Ordnungsamtes wird in Kürze beendet. Zudem wurde die Sperrung des Luftraums über dem Fundort der Fliegerbombe wurde ab 22 Uhr bei der Flugsicherung beantragt.

Diese wollen entweder ihre Wohnungen nicht verlassen oder durchbrechen Sperren durchbrechen und laufen in ihre Häuser.

Der zweite Klingelrundgang des Ordnungsamtes dauert weiterhin an, weil der Evakuierungsablauf an verschiedenen Stellen im Gefahrenbereich durch renitente Personen gestört wird.

Bisher wurden 18 Krankentransporte angemeldet, teilweise sind einige davon bereits absolviert. In der Anlaufstelle im barrierefreien Saal im Erdgeschoss der DITIB-Zentralmoschee befinden sich aktuell mehr als 50 Personen, Tendenz weiter steigend.

Zudem sind die Einsatzkräfte seit 19.30 Uhr damit beschäftigt, die Innere Kanalstraße zwischen Venloer Straße im Nord und Aachener Straße im Süden zu sperren. Das Ordnungsamt wird in Kürze mit dem zweiten Klingelrundgang im Evakuierungsbereich beginnen.

Das Ordnungsamt hat gegen 16 Uhr mit dem ersten Klingeldurchgang begonnen. Alle Personen werden aufgefordert, den Evakuierungsbereich zu verlassen. Im anschließenden zweiten Klingeldurchgang stellt das Ordnungsamt sicher, dass alle Personen den Evakuierungsbereich verlassen haben.

Sobald dies geschehen ist und die Krankentransporte abgeschlossen sind, wird das Ordnungsamt die Freigabe zur Entschärfung erteilen.

Eine Anlaufstelle für evakuierte Anwohner wird in der DITIB-Zentralmoschee, Venloer Straße 160, 50823 Köln, eingerichtet. Der Zugang in die große Halle erfolgt über die Venloer Straße beziehungsweise über den Parkplatz an der Fuchsstraße. Schuhe müssen nicht ausgezogen werden.

Hunde können nur angeleint mitgebracht werden, Katzen bitte in Transportboxen.