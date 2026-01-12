Zwei Bomben auf einmal entdeckt: Blindgänger in Düsseldorf erfolgreich entschärft
Düsseldorf - Bei Bauarbeiten in Düsseldorf sind am Montag gleich zwei britische Fünf-Zentner-Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.
Die Bomben-Blindgänger sind neuesten Informationen der Stadt zufolge am Abend erfolgreich entschärft worden.
Dafür wurde vorab ein Bereich mit einem Radius von 400 Metern um den Fundort an der Sankt-Franziskus-Straße im Stadtteil Mörsenbroich evakuiert.
Rund 4200 Anwohnerinnen und Anwohner mussten ihre Wohnungen dazu vorübergehend verlassen. Wie es inzwischen heißt, können alle Evakuierten zurück in ihre Häuser und Wohnungen.
Auch andere Maßnahmen wie Straßensperrungen würden nach und nach aufgehoben, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Besondere Vorkommnisse hat es im Rahmen der Entschärfungen nicht gegeben.
Erstmeldung vom 12. Januar, 13.10 Uhr; zuletzt aktualisiert um 20.19 Uhr.
Titelfoto: Marcel Kusch/dpa