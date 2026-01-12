Zwei Bomben auf einmal entdeckt: Blindgänger in Düsseldorf erfolgreich entschärft

Düsseldorf - Bei Bauarbeiten in Düsseldorf sind am Montag gleich zwei britische Fünf-Zentner-Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

Nach der Entdeckung zweier Fliegerbomben in Düsseldorf müssen Tausende Menschen am Montag während der Entschärfung evakuiert werden. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Die Bomben-Blindgänger sind neuesten Informationen der Stadt zufolge am Abend erfolgreich entschärft worden.

Dafür wurde vorab ein Bereich mit einem Radius von 400 Metern um den Fundort an der Sankt-Franziskus-Straße im Stadtteil Mörsenbroich evakuiert.

Rund 4200 Anwohnerinnen und Anwohner mussten ihre Wohnungen dazu vorübergehend verlassen. Wie es inzwischen heißt, können alle Evakuierten zurück in ihre Häuser und Wohnungen.