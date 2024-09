Corona-Zahlen steigen - Gesundheitsminister rät zur Maske und Vorsicht

Hannover - Angesichts steigender Corona -Zahlen rät Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (59) zur Vorsicht. "Es ist nicht wieder da, es war nie wirklich weg", sagte der SPD -Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.

Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (59, SPD) empfiehlt ein paar Masken zu Hause in der Schublade zu haben. © Julian Stratenschulte/dpa

Das Virus habe sich in seiner Art und Weise aber stark verändert. Wer heute krank werde, der habe eine laufende Nase, ein bisschen Husten und zwei Tage Kopfschmerzen. "Manche gehen dann trotzdem arbeiten, was ich allerdings überhaupt nicht befürworte", sagte Philippi.



Das niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) verzeichnet derzeit zunehmende Meldezahlen von Corona-Infektionen.

Den Angaben zufolge lag die 7-Tage-Meldeinzidenz in der vergangenen Woche bei 8,3 – der Wert ist etwas höher als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres (7,8). Die Zahl deute auf ein verbreitetes Infektionsgeschehen im gesamten Land hin, hieß es: "Die wirkliche Inzidenz wird höher liegen, da nur noch im Einzelfall getestet und gemeldet wird."

Auch bei den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen aufgrund von Corona-Erkrankungen zeige sich ein Anstieg. In jeder zehnten Probe eines Patienten mit einer Atemwegserkrankung werde Corona nachgewiesen. "Dieser Wert ist in den letzten Wochen kontinuierlich angestiegen", hieß es weiter.



"Die Leute nehmen das Virus nicht mehr ernst, was auch ein Stück weit normal ist", sagte Philippi. Es werde daher auch nicht mehr viel getestet. Aber Corona sei da. Es gebe eine neuere Variante, die hochansteckend, im Endeffekt aber recht ungefährlich sei. Doch bald, so der Minister, kämen die ersten Erkältungs- und Grippewellen. Deshalb sei es klug, ein paar Masken zu Hause in der Schublade zu haben.