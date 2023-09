Die letzten Corona-Regeln kippten im Frühjahr: Warum dieser Mediziner jetzt zum Masketragen rät

Bundesweit liefen die letzten Corona-Regeln im Frühjahr aus. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

"Es wäre gut, wenn wir einen solchen Kulturwandel hinkriegen wie in Asien, wo freiwilliges Maskentragen in der Infektionssaison völlig normal ist", sagte Mathias Pletz. Bei steigenden Inzidenzen seien Masken auch in Krankenhäusern ein Thema, vor allem in Bereichen mit immungeschwächten und deshalb besonders für Infektionen anfälligen Patienten.

In den vergangenen drei Jahren war die Maskenpflicht in unterschiedlichen Ausprägungen eine wichtige Maßnahme zur Pandemiebekämpfung. Das hatte auch die Zahl von Infektionen mit anderen Atemwegsviren wie Influenza oder das RS-Virus sowie Erreger der bakteriellen Lungenentzündung (Pneumokokken) verringert.

Mathias Pletz plädiert auch dafür, dass Risikogruppen die ihnen empfohlenen Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 in Anspruch nehmen.

Die Stiko empfiehlt die Impfung mit den auf die aktuell vorherrschenden Virusvarianten abgestimmten Impfstoffen unter anderem Menschen ab 60 Jahren, Personen mit bestimmten Vorerkrankungen ab einem Alter von sechs Monaten, Pflege- und Gesundheitspersonal sowie Angehörigen von Risikopatienten.