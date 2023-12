Folgen von Pandemie und Lockdowns spürbar: "Sozialer Entzug hat Spuren hinterlassen"

Düsseldorf - Corona , Ukraine , Gaza - in den 2020er-Jahren folgt bislang Krise auf Krise. Aus Sicht eines Experten für psychische Gesundheit schlagen sich aber zumindest die kriegerischen Auseinandersetzungen wohl nicht kollektiv auf die Psyche hierzulande nieder.

Corona schlägt bei vielen Kindern und Jugendlichen immer noch auf die Psyche. © Marijan Murat/dpa

Vielmehr sind weiterhin die Folgen von Pandemie und Lockdowns spürbar: Der Bedarf an psychotherapeutischen Hilfen sei angestiegen, was aber in erster Linie auf die Coronamaßnahmen zurückzuführen sei: "Der soziale Entzug hat besonders bei Kindern entsprechende Spuren hinterlassen", sagte Gerd Höhner, Psychologe, Psychotherapeut und Präsident der Psychotherapeutenkammer NRW.

Ein direkter Zusammenhang zwischen der Gaza-Krise und einem Anstieg der Nachfrage sei dagegen nicht bekannt - "würde ich auch bezweifeln", sagte der Psychologe.

Im Gegensatz zu Corona seien Kriege in Gaza oder der Ukraine in gewisser Weise "nachvollziehbar", erklärte Höhner. "Wir sehen Dinge, die zwar fürchterlich sind, die uns aber nicht fremd sind", sagte er.

Bei Corona sei der "Feind" den Menschen aber völlig fremd gewesen: "Er war uns nicht bekannt. Er war vor allen Dingen unsichtbar." Dazu komme ein weiterer Unterschied zwischen Pandemie und Kriegen: Corona sei überall gewesen, niemand habe sich distanzieren können.