Masken sieht man fast gar nicht mehr: Was von Corona übrig blieb

Im Museumsladen im Dresdner Residenzschloss gibt es die Plexiglasscheibe zum Schutz vor Viren aus Corona-Zeiten noch.

Nur wenige Überbleibsel sind heute noch sichtbar: Spender für Desinfektionsmittel finden sich in vielen öffentlichen Einrichtungen noch. Im Dresdner Schloss ebenso wie im Krankenhaus Dresden-Neustadt oder im Gesundheitsministerium in der Albertstraße.

Aber die habe es bereits vor der Pandemie schon gegeben, heißt es auf TAG24-Anfrage aus dem Ministerium. Auch die Stadt Dresden hat die Spender nicht abgebaut, nur die losen "Kittelflaschen" verschwinden lassen, so eine Sprecherin auf Nachfrage.

Auch die "Virenschutzschirme" aus Plexiglas an Supermarktkassen und Empfangsschaltern finden sich noch häufig, wie etwa in der Konsum-Filiale in der Schandauer Straße in Dresden-Striesen und in vielen Arztpraxen. Masken sieht man in der Öffentlichkeit dagegen fast gar nicht mehr.

Und dann ist da ja noch die Inflation von Hinweisschildern und Aufklebern mit der Aufforderung "Abstand halten!". Abgekratzt wurden sie in den seltensten Fällen. "Wo diese noch vorhanden sind, obliegt deren Handhabung den örtlichen Einrichtungen", teilte die Stadt Dresden mit.