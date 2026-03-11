Endlich Klarheit? Neue Hinweise zum Ursprung der Covid-Pandemie

USA - In den vergangenen sechs Jahren kursierten zahlreiche Theorien über den Ursprung der Covid-Pandemie. Nun gibt es neue wissenschaftliche Erkenntnisse.

FBI und CIA halten es für möglich, dass Covid vom Wuhan Institute of Virology stammt. (Archivbild) © JOHANNES EISELE / AFP

Die Covid-Pandemie forderte weltweit Millionen Menschenleben, verursachte langfristige gesundheitliche Folgen und löste seit ihrem Beginn zahlreiche Theorien über ihren Ursprung aus - darunter auch Spekulationen über Laborunfälle.

Laut Daily Mail halten FBI und CIA es für möglich, dass das Virus vom Wuhan Institute of Virology in der chinesischen Stadt Wuhan stammt, wo in den Jahren vor der Pandemie riskante Experimente mit Coronaviren durchgeführt worden sein sollen. Auch Jay Bhattacharya, Direktor der National Institutes of Health, unterstützt diese Theorie.

Viele Wissenschaftler und internationale Gesundheitsorganisationen sehen jedoch weiterhin einen natürlichen Ursprung als wahrscheinlicher an.

Eine neue Studie liefert nun zusätzliche Argumente für diese Sicht.