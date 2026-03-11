Endlich Klarheit? Neue Hinweise zum Ursprung der Covid-Pandemie
USA - In den vergangenen sechs Jahren kursierten zahlreiche Theorien über den Ursprung der Covid-Pandemie. Nun gibt es neue wissenschaftliche Erkenntnisse.
Die Covid-Pandemie forderte weltweit Millionen Menschenleben, verursachte langfristige gesundheitliche Folgen und löste seit ihrem Beginn zahlreiche Theorien über ihren Ursprung aus - darunter auch Spekulationen über Laborunfälle.
Laut Daily Mail halten FBI und CIA es für möglich, dass das Virus vom Wuhan Institute of Virology in der chinesischen Stadt Wuhan stammt, wo in den Jahren vor der Pandemie riskante Experimente mit Coronaviren durchgeführt worden sein sollen. Auch Jay Bhattacharya, Direktor der National Institutes of Health, unterstützt diese Theorie.
Viele Wissenschaftler und internationale Gesundheitsorganisationen sehen jedoch weiterhin einen natürlichen Ursprung als wahrscheinlicher an.
Eine neue Studie liefert nun zusätzliche Argumente für diese Sicht.
Vor Ausbrüchen zeigten Viren keine auffälligen genetischen Veränderungen
Demnach analysierte ein Forschungsteam aus drei US-Bundesstaaten die genetischen Entwicklungen von sieben großen Virusausbrüchen der vergangenen Jahrzehnte - darunter Covid, Ebola und Influenza.
Dabei stellten die Wissenschaftler fest, dass die Viren unmittelbar vor den jeweiligen Ausbrüchen keine ungewöhnlichen genetischen Veränderungen aufwiesen.
Auch beim Coronavirus SARS-CoV-2 fanden sie keine Hinweise darauf, dass das Virus zuvor gezielt im Labor verändert worden sein könnte.
Stattdessen deutet das genetische Muster darauf hin, dass die Erreger bereits in Tierpopulationen zirkulierten und irgendwann zufällig die Fähigkeit entwickelten, Menschen zu infizieren.
Nach Angaben des Virologen Joel Wertheim von der University of California San Diego war das Virus ursprünglich an Fledermäuse angepasst und gelangte schließlich durch eine Verkettung unglücklicher Umstände auf den Menschen.
Markt in Wuhan offenbar Ort der ersten Übertragung
Eine Untersuchung einer Expertengruppe der World Health Organization (WHO) kommt ebenfalls zu dem Schluss, dass das Virus wahrscheinlich von Fledermäusen stammt und schließlich auf den Menschen überging.
Als möglicher Ort der ersten Übertragung gilt weiterhin ein Markt in Wuhan, auf dem lebende Wildtiere verkauft wurden.
Solche Märkte gelten unter Forschern seit Langem als potenzielle Ausgangspunkte für zoonotische Krankheiten (Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden).
Titelfoto: Bildmontage: JOHANNES EISELE / AFP, 123RF/plepraisaeng, 123RF/mikkiorso