Seit Corona kennt ihn jeder: höchste Auszeichnung für Virologen Streeck

Der Bonner Mediziner Hendrik Streeck (47) zählt zu den führenden Virologen in Deutschland. © Rolf Vennenbernd/dpa

Am Mittwoch wird Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (49, CDU) dem 47-jährigen Mediziner die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland in der Staatskanzlei aushändigen. Das teilte die Landesregierung in Düsseldorf mit.

Streeck zählt zu den führenden Virologen in Deutschland. In der Corona-Pandemie erlangte er Bekanntheit durch seine Studien, Expertisen sowie die Mitwirkung in verschiedenen Gremien zu Covid-19.

Seit 2019 leitet der Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie das Institut für Virologie am Universitätsklinikum Bonn.

"Neben seiner Arbeit in der HIV-Forschung engagiert er sich weit über das übliche berufliche Maß hinaus", heißt es in der Mitteilung der Staatskanzlei.