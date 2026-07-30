30.07.2026 09:53 Aktivisten legen Dresdner Berufsverkehr lahm: Deshalb startete Blockade dieses Mal früher als sonst

Der gewohnte Tag, doch zur ungewohnten Zeit: Am Donnerstag blockierten Aktivisten eine Kreuzung in der Neustadt. Die Aktion begann früher als sonst.

Von Eric Hofmann

Dresden - Der gewohnte Tag, doch zur ungewohnten Zeit: Am Donnerstag trafen sich 15 Aktivisten von "Extinction Rebellion", um am Bahnhof Dresden-Neustadt zu blockieren. Doch statt wie üblich um 8.15 Uhr begann die Aktion diesmal schon eine halbe Stunde vorher. Nicht ohne Grund.

Für jeweils sieben Minuten waren am Donnerstagmorgen die einzelnen Richtungen der Kreuzung Hansastraße/Antonstraße dicht. © Ove Landgraf Der Ort war bewusst gewählt: "Wir wünschen uns eine Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs", sagt Versammlungsleiter Christian Bläul (45). "Aus unserer Sicht ist genug Geld da, aber es kommt nicht auf der Schiene an." Zudem stehe man am Bahnhof direkt an einer Messstation für Feinstaub, die das Problem mit Autoverkehr registriere. Doch warum diesmal eine halbe Stunde eher? "Das ging wegen der Arbeit nicht anders", sagt Bläul zu TAG24. "Ich arbeite schon seit 2024 in der Solar- und Windenergie-Branche." Demonstrationen Hier gibt's heute die nächste Straßenblockade in Dresden 2023 hatte der Klima-Aktivist Schlagzeilen gemacht, weil er seinen Job geschmissen hatte, um sich Vollzeit der "Letzten Generation" widmen zu können.

Der Berufsverkehr kam zum Erliegen. © Ove Landgraf

Versammlungsleiter Christian Bläul (45) äußerte sich zum Grund für den früheren Start der Aktion. (Archivbild) © Steffen Füssel

Die Blockade-Aktion im Video

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