Hier gibt's heute die nächste Straßenblockade in Dresden

Dresden - Das Monatsende naht und damit auch die nächste Straßenblockade in Dresden ! Am Donnerstagmorgen blockieren Klimaaktivisten den Berufsverkehr im Bereich des Schlesischen Platzes.

Die Kreuzung Hansastraße/Antonstraße steht am Donnerstagmorgen im Visier von Klimaaktivisten. (Archivfoto) © Steffen Füssel

"Am 30. Juli stehen wir direkt vor dem Bahnhof Neustadt - genau dort, wo der Freistaat Sachsen an seiner eigenen Messstation dokumentiert, was der Autoverkehr täglich anrichtet", schreibt "Extinction Rebellion" auf Instagram.

Damit mehr Menschen auf den Zug umsteigen, fordert die Gruppierung günstigere Tickets und zuverlässige Verbindungen sowie Takte. Es brauche Rabatte, keine Ausreden, heißt es.

Ihr Anliegen wollen die Mitglieder am Donnerstag auf der Kreuzung Hansastraße/Antonstraße zum Ausdruck bringen. Vermutlich werden die einzelnen Fahrtrichtungen wieder für jeweils sieben Minuten blockiert.

Die Versammlung unter dem Motto "Stoppt den fossilen Wahnsinn!" ist für 8.15 Uhr angemeldet und genehmigt. 20 Teilnehmer werden erwartet.