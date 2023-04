Autonome drohen mit Silvester 2.0: Das erwartet Berlin am 1. Mai

Berlin - Bei der üblicherweise von linken und linksradikalen Aktivisten besuchten Demonstration am Abend des 1. Mai in Berlin werden von der Polizei in diesem Jahr 10.000 bis 15.000 Teilnehmer erwartet. Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren zu Ausschreitungen.

So sah es im vergangenen Jahr aus: Teilnehmer der "Revolutionären 1. Mai-Demonstration" ziehen durch Kreuzberg am Kottbusser Tor vorbei. © Paul Zinken/dpa

Der 1. Mai sei nach wie vor der Symboltag für die linksradikale Szene, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Freitag im RBB-Inforadio. Daher rüstet sich die Polizei in diesem Jahr mit 6300 Beamten aus mehreren Bundesländern für die Demonstrationen.

In diesem Jahr versuche die linksautonome Szene, Jugendliche in Neukölln zur Teilnahme an der Demonstration und möglichen Krawallen zu bewegen, sagte Slowik. Es gebe auch Plakate mit der Aufschrift "Silvester 2.0".

Eine Zusammenarbeit zwischen Klimaschutz-Demonstranten und Linksradikalen sei hingegen unwahrscheinlich, sagte Slowik. Die Klimaaktivisten hätten immer betont, dass sie friedlich seien.

Die traditionelle Demonstration linksradikaler Gruppen beginnt wie immer um 18 Uhr, diesmal in Neukölln auf der Hermannstraße. Sie führt dann über den Hermannplatz, die Karl-Marx-Straße, Sonnenallee und den Kottbusser Damm zum Kottbusser Tor und Oranienplatz.

Der Hotspot am Abend ist klar: die neue Polizeiwache direkt am Kottbusser Tor in Kreuzberg. Auf der Karte der Organisatoren sind der Anfangs- und Endpunkt der "Revolutionären 1. Mai-Demonstration" markiert und als dritter Punkt am "Kotti": "Bullenwache".

Seit 1987 kam es am 1. Mai in Kreuzberg immer wieder zu Gewaltausbrüchen von Linksautonomen und Straßenschlachten mit der Polizei. In den vergangenen mehr als zehn Jahren beruhigte sich die Lage weitgehend.