Demonstrationen eskalieren komplett: Über 170 Tote, mehr als 1100 Festnahmen!

Bangladesch - Die Zahl der Verhaftungen während der tagelangen Gewalt in Bangladesch nähert sich nach einer AFP-Zählung am heutigen Dienstag der 1200er-Marke, nachdem Proteste gegen Beschäftigungsquoten zu weit verbreiteten Unruhen geführt hatten.

Am Sonntag reduzierte der Oberste Gerichtshof die Zahl der reservierten Stellen für bestimmte Gruppen, darunter die Nachkommen von "Freiheitskämpfern" aus dem Befreiungskrieg Bangladeschs gegen Pakistan 1971.

In dem südasiatischen Land wurde eine Ausgangssperre verhängt und Soldaten eingesetzt, während eine landesweite Internetsperre seit Donnerstag den Informationsfluss drastisch einschränkt.

Die Studentengruppe, die die Demonstrationen anführte, setzte ihre Proteste am Montag für 48 Stunden aus, wobei ihr Anführer sagte, sie wollten keine Reformen "auf Kosten von so viel Blut".

Was als Demonstrationen gegen politisierte Zulassungsquoten für begehrte Regierungsstellen begann, entwickelte sich in der vergangenen Woche zu den schlimmsten Unruhen während der Amtszeit von Premierministerin Sheikh Hasina (76).

Das Militär hat die Situation angeblich "unter Kontrolle". © Munir uz Zaman/AFP

Die Beschränkungen blieben am Dienstag in Kraft, nachdem der Armeechef erklärt hatte, die Situation der öffentlichen Ordnung sei "unter Kontrolle" gebracht worden.

Mindestens 200 Personen seien in den zentralen Bezirken Narayanganj und Narsingdi festgenommen worden, sagten deren Polizeichefs gegenüber AFP, während in Bogra mindestens 80 Personen festgehalten worden seien.

In der Industriestadt Gazipur seien mindestens 168 Personen festgenommen worden, in der nördlichen Stadt Rangpur 75 und in Barisal im Süden 60, sagten hohe Polizeibeamte.

Im ländlichen und industriellen Teil von Dhaka wurden 80 Personen festgenommen, zusätzlich zu einer früheren Zahl von mindestens 532 für die Hauptstadt selbst, was eine Gesamtzahl von 1195 ergibt.

Am Dienstag war in Dhaka eine starke Militärpräsenz zu verzeichnen, an einigen Kreuzungen wurden Bunker errichtet und wichtige Straßen mit Stacheldraht blockiert. Aber es waren mehr Menschen auf den Straßen, und Hunderte von Rikschas.