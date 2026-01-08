Bauern-Protest in Brandenburg: Mehrere Autobahn-Zufahrten dicht

Potsdam - Autofahrer müssen auf mehreren Autobahnen in Brandenburg wegen geplanter Bauernproteste seit dem Morgen mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

In Brandenburg haben Bauern am Donnerstagmorgen mehrere Autobahnzufahrten mit ihren Traktoren blockiert. © Philip Dulian/dpa

Landwirte haben mit ihren Traktoren mehrere Autobahn-Auffahrten blockiert. Sie demonstrieren gegen das geplante Mercosur-Handelsabkommen der EU mit südamerikanischen Staaten.

Betroffen sind unter anderem mehrere Auffahrten der A10 nordwestlich von Berlin und der A24 im Nordwesten Brandenburgs. Bei Kremmen standen am Morgen etwa drei, vier Traktoren. Stau gab es dort zunächst keinen, der Protest verlief ruhig.

Bei Herzsprung waren es auf der Auffahrt in Richtung Berlin nach Angaben eines Teilnehmers sechs Traktoren und auf der A19 bei Wittstock fünf, ebenfalls auf der Auffahrt in Richtung Berlin. Los ging es gegen 7 Uhr. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wurden Bauernproteste angekündigt.

Nach Angaben der Polizei gab es in Brandenburg teilweise Proteste an Auffahrten, die nicht angemeldet wurden. Die Polizei habe die Versammlungen aufgelöst.