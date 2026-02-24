Demonstranten zeigen Solidarität mit der Ukraine

München - Sie trotzten dem Regen: Hunderte Menschen sind am Abend in München zusammengekommen, um ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen.

Unter anderem in München zeigen die Bürger in Bayern zum Jahrestag ihre Solidarität mit der Ukraine. © Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Anlass war der vierte Jahrestag des russischen Angriffs auf das Nachbarland.

Nach Polizeiangaben versammelten sich zu der Kundgebung am Marienplatz rund 800 Menschen. Viele hatten ukrainische Flaggen um ihre Schultern gelegt.

Die Veranstalter, ein internationales Team an Ukraine-Unterstützern, forderten stärkere humanitäre und militärische Unterstützung für das Land.

Die Ukrainer verteidigten "ihre - und unsere - Freiheit und Demokratie", hieß es.