Emotionaler Gedenkmarsch: Hunderte Menschen gehen für die Ukraine auf die Straße

Leipzig - Am Dienstag zogen Hunderte Menschen in Solidarität mit der Ukraine durch Leipzigs Straßen.

Hunderte Menschen versammelten sich am Dienstagnachmittag in der Leipziger Innenstadt. © EHL Media/Björn Stach

Vier Jahre sind seit dem Start des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine inzwischen vergangen.

Zu diesem Anlass versammelten sich am Dienstagnachmittag rund 450 Menschen unter dem Motto "Save Ukraine! Save Europe!" in der Innenstadt.

Die Demonstration, auf die Beine gestellt vom "Freundeskreis der Ukraine in Leipzig", begann gegen 17.30 Uhr auf dem Richard-Wagner-Platz und führte nach der Auftaktkundgebung in Richtung Nikolaikirchhof.

Die Polizei begleitete den Aufzug, nach ersten Erkenntnissen blieb aber alles friedlich.