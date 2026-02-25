Emotionaler Gedenkmarsch: Hunderte Menschen gehen für die Ukraine auf die Straße

Am Dienstag zogen Hunderte Menschen in Solidarität mit der Ukraine durch Leipzigs Straßen.

Von Annika Rank

Leipzig - Am Dienstag zogen Hunderte Menschen in Solidarität mit der Ukraine durch Leipzigs Straßen.

Hunderte Menschen versammelten sich am Dienstagnachmittag in der Leipziger Innenstadt.
Hunderte Menschen versammelten sich am Dienstagnachmittag in der Leipziger Innenstadt.  © EHL Media/Björn Stach

Vier Jahre sind seit dem Start des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine inzwischen vergangen.

Zu diesem Anlass versammelten sich am Dienstagnachmittag rund 450 Menschen unter dem Motto "Save Ukraine! Save Europe!" in der Innenstadt.

Die Demonstration, auf die Beine gestellt vom "Freundeskreis der Ukraine in Leipzig", begann gegen 17.30 Uhr auf dem Richard-Wagner-Platz und führte nach der Auftaktkundgebung in Richtung Nikolaikirchhof.

Straßenblockade im Dresdner Zentrum angekündigt: Hier kommt der Verkehr zum Erliegen
Demonstrationen Straßenblockade im Dresdner Zentrum angekündigt: Hier kommt der Verkehr zum Erliegen

Die Polizei begleitete den Aufzug, nach ersten Erkenntnissen blieb aber alles friedlich.

Die Teilnehmenden zündeten in Gedenken an die Opfer des Angriffskrieges Kerzen an.
Die Teilnehmenden zündeten in Gedenken an die Opfer des Angriffskrieges Kerzen an.  © News5/Grube

Als Gedenken an die Kriegsopfer entzündeten die Teilnehmenden Kerzen am Richard-Wagner-Platz.

Vor Ort kam unter anderem auch Leipzigs Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning zu Wort.

Titelfoto: Montage EHL Media/Björn Stach ; News5/Grube

Mehr zum Thema Demonstrationen: