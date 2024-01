Bauernprotest in NRW geht weiter: Diese Aktionen sind für Mittwoch geplant

Düsseldorf - Die Bauern wollen ihren Protest in Nordrhein-Westfalen vor die Parteizentralen von SPD, Grünen und FDP bringen.

Am Mittwoch wollen Landwirte in NRW mit Traktoren vor den Zentralen der Berliner Ampelparteien vorfahren. © Jörg Carstensen/dpa

Der Rheinische Landwirtschaftsverband (RLV) kündigte an, am Mittwoch (11.55 Uhr) mit Traktoren vor den Zentralen der Berliner Ampelparteien in Düsseldorf aufzufahren und dort Resolutionen zu übergeben.

"Wir setzen darauf, dass die Bundestagsabgeordneten zur Einsicht kommen und sich gegen die Pläne stellen, auch um stabile demokratische Verhältnisse und einen wettbewerbsfähigen starken ländlichen Raum zu sichern", hieß es von RLV-Präsident Bernhard Conzen.