Angriffe auf Polizisten: Anti-Israel-Demo aufgelöst

Berlin - Bei einer propalästinensischen Demonstration von rund 300 Menschen an der Touristenattraktion Checkpoint Charlie in Berlin ist es nach Angaben der Polizei zu Gewalt gekommen.

"Gaza wird ausgehungert", kritisierten sie. Sie riefen unter anderem "Blut an euren Händen". Es kam zu Stunden langen Verkehrsbehinderungen. Die Kreuzung am Checkpoint Charlie war lahmgelegt. Die Polizei sprach von einer "spontanen" Kundgebung.

Die Polizisten greifen durch. © Malin Wunderlich/dpa

Gegen 17.40 Uhr wurden sie per Lautsprecher-Durchsage aufgelöst. Bei der Demonstration seien Farbbeutel, Eier und Flaschen auf Einsatzkräfte und Polizeifahrzeuge geworfen worden, teilte die Polizei bei der Plattform X mit. "Bei den Festnahmen war die gezielte Anwendung von unmittelbarem Zwang in Form von Schieben, Drücken und einzelnen Schlagtechniken notwendig, da Personen versuchten, die Festnahmen zu stören und in Teilen zu verhindern."

Polizeisprecher Nath sagte, es seien auch verbotene Parolen gerufen worden wie "From the river to the sea, palestine will be free".

Bei der Auflösung einer Versammlung müssen die Demonstranten umgehend den Platz räumen - am Checkpoint Charlie weigerten sich aber etliche der Teilnehmer. Die Polizei sagte, rund 200 hätten den Platz nicht verlassen wollen. Es kam zu Sitzblockaden. Dann griff die Polizei ein, um die Straßen am Abend wieder frei zubekommen. Mehr als 50 Personen erhielten demnach einen Platzverweis.

Die Polizei wirft Demonstranten auch Landfriedensbruch vor. Das bedeutet, dass eine Menschenmenge gemeinsam und aggressiv gegen Beamte vorgeht. Es seien "wiedererkannte Radelsführer" festgenommen worden, die zu Gewalt angestachelt hätten, sagte Polizeisprecher Nath.

Erstmeldung um 21.05 Uhr, aktualisiert um 22.21 Uhr