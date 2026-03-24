Castor-Transport in NRW: Großeinsatz für die Polizei

Ahaus/Jülich - Die Polizei hat am Abend in Jülich mit einem Großeinsatz zum Schutz eines Atommüll-Transports begonnen.

Gelbe Fahnen mit der Aufschrift "Stopp Castor" wehen aus Protest gegen die Atommüll-Transporte vor dem Zwischenlager in Ahaus. © David Ebener/dpa

"Wir sind gut vorbereitet auf alle Szenarien und schauen, was der Abend so bringt", sagte eine Sprecherin. Die Polizei machte keine konkreten Angaben, wann der Castor-Transport rollen soll.

Er soll vom Forschungszentrum Jülich ins Zwischenlager Ahaus gehen. Atomkraft-Gegner erwarten den Start noch am Abend.

In Jülich und Ahaus gingen die angekündigten Proteste los. In Jülich findet eine Mahnwache vor dem Forschungszentrum statt. Nach Angaben eines dpa-Reporters sind etwa 20 Teilnehmer vor Ort.

"Es wären sicherlich mehr Leute gekommen, aber viele kommen wegen der Polizeisperren nicht durch", sagte Marita Boslar, Sprecherin des Aktionsbündnisses "Stop Westcastor".

In Ahaus startete zeitgleich eine Demonstration vom Bahnhof zum Rathaus. Dort findet eine Kundgebung statt. Jens Dütting vom Aktionsbündnis Münsterland sprach von etwa 250 Teilnehmern. Die Polizei machte keine Angaben zur Zahl der Teilnehmer und Einsatzkräfte.