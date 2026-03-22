Nach Collien Fernandes' Vorwürfen gegen Ulmen: Jetzt auch Demo in Hamburg angekündigt

Hamburg - Nach den schweren Vorwürfen von Collien Fernandes (44) gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50) wächst der öffentliche Diskurs weiter. Während für Sonntag in Berlin eine Demo von der 44-Jährigen selbst angekündigt wurde, zieht nun auch Hamburg mit.

Auch Luisa Neubauer (29, r.) unterstützt die geplante Demo rund um die Vorwürfe von Collien Fernandes (44, l.) in Hamburg. © Bildmontage: Helmut Fricke/dpa, Daniel Bockwoldt/dpa

Für kommende Woche ist am Donnerstag, 26. März, um 17.30 Uhr eine Demonstration am Hamburger Rathausmarkt angekündigt. Zu dem Protest aufgerufen hat unter anderem die Hamburger SPD-Politikerin Annika Urbanski (31), die auf Instagram deutliche Worte fand.

In ihrem Beitrag heißt es: "Es reicht! Die Scham muss die Seite wechseln." Viele Menschen empfänden seit Tagen Wut, Fassungslosigkeit und Ohnmacht. Gleichzeitig aber auch das Bedürfnis, endlich zu handeln.

Die Initiatorinnen schreiben weiter: "Lasst uns gemeinsam zeigen, dass niemand alleine ist." "Laut" und "sichtbar" sein ist das Ziel, um mehr Aufmerksamkeit für sexualisierte Gewalt zu schaffen und politischen Druck aufzubauen. Gefordert werden "mehr Schutz, klare Gesetze und echte Konsequenzen – online wie offline".

Support kommt unter anderem auch von prominenter Seite. Klimaaktivistin Luisa Neubauer (29) unterstützt den Aufruf ebenso wie Autorin und "Spiegel"-Kolumnistin Alexandra Zykunov (41).