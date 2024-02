Deichkind positioniert sich bei Demo gegen Rechtsextremismus und 50.000 hüpfen mit

"Deichkind" trat bei Demo gegen Rechtsextremismus auf und setzte damit ein klares Zeichen für die Demokratie.

Von Madita Eggers

Hamburg - Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr war Hamburg am heutigen Sonntag ein Schauplatz der Demokratie. Unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer" waren auch diesmal mehr als 50.000 Menschen dem Aufruf von "Fridays for Future (FFF)" gefolgt und haben gemeinsam gegen Rechtsextremismus und die AfD protestiert. Musikalisch unterstützt wurden sie dabei unter anderem von der Hamburger Band "Deichkind".

Die Band "Deichkind" trat am Sonntag mit "Impulsive Menschen gegen rechts"-Jogginganzügen auf. © Tag24/Madita Eggers Im Vergleich zu den zahlreichen Rednern sagten diese am Sonntagmittag zwar nicht viel, ließen dafür aber umso lauter ihre Musik und ihre weißen Jogginganzüge sprechen. Der Aufdruck "Impulsive Menschen gegen rechts" zierte sowohl Hoodie als auch Hose. Mit dem Aufruf "Wir wollen keine Nazis und keine AfD" positionierte sich die Band dann aber doch auch noch einmal verbal deutlich und "Porky" alias Sebastian Dürre (46) verabschiedete sich mit den Worten: "Nehmt die Brandmauer mit nach Hause. Das ist erst der Anfang!" Danach mischten sich die sechs unter die mehreren Zehntausend Menschen, die sie zuvor mit ihren teilweise leicht umgedichteten Hits wie "Bude Voll People" und "Wer Sagt Denn Das?" noch zum Hüpfen gebracht hatten, und liefen die Demo-Route durch die Innenstadt mit. Demonstrationen Großer Doppel-Demo-Tag in Stuttgart: Zwei Feinde, ein Ziel! Auch die Band bedankte sich noch mal, dass die Menschen so zahlreich erschienen waren. Wie eine FFF-Sprecherin gegenüber TAG24 mitteilte, versammelten sich rund 50.000 Teilnehmer an der Bühne an der Edmund-Siemers-Allee.

Zum Schluss ihres Auftrittes schwang Deichkind noch riesige Fahnen, die ebenfalls den Slogan "Impulsive Menschen gegen rechts" trugen. © Tag24/Madita Eggers

50.000 Menschen haben sich am Sonntag laut Veranstalter am Hamburger Dammtor versammelt. © Tag24/Madita Eggers

Oliver von Wrochem: "Es reicht nicht mehr aus, allein in Gedenkstätten über die NS-Verbrechen aufzuklären!"

Oliver von Wrochem, Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, hielt am Sonntag seine allererste Rede auf einer Demo. © Tag24/Madita Eggers Zum allerersten Mal überhaupt auf einer Demo sprach am Sonntag Oliver von Wrochem, Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, zu der Menge. "Es reicht nicht mehr aus, allein in Gedenkstätten über die NS-Verbrechen aufzuklären. Wir müssen dieses Wissen laut nach außen tragen", so von Wrochem, der mit seinem Auftritt ein Zeichen setzen will. "Die Vordenker der völkischen Politik vertreten oft eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Sie wollen vergessen machen, wohin derartige Ideologien im Nationalsozialismus geführt haben. Das dürfen wir nicht zulassen." Die Frage, wie das NS-Regime damals so mächtig werden konnte, sollte uns auch heute noch beschäftigen. Demonstrationen Demo gegen rechts: Erneut Zehntausende in Hamburg erwartet Sowohl gesellschaftlich als auch familiär, so von Wrochem. Viele hätten auch 80 Jahre später die Verbrechen ihrer Verwandten immer noch nicht aufgearbeitet, dabei sei es so wichtig, "mit dem Wissen der Vergangenheit heute zu handeln" und für eine vielfältige und freie Gesellschaft zu kämpfen.

Zahlreiche Demonstrierende kamen am Sonntag wieder mit selbst gebastelten Schildern zur Demo. © Tag24/Madita Eggers

Maja Göpel: "Die Brandmauer braucht auch Türen!"