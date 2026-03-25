Demo gegen sexualisierte Gewalt in Hamburg: Kommt Collien Fernandes?

Hamburg - Unter dem Motto "Es reicht! Die Scham muss die Seite wechseln" findet am Donnerstag eine Demonstration auf dem Rathausmarkt statt. Es werden Tausende Teilnehmende erwartet - möglicherweise auch Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes (44) selbst, die vor einer Woche mit schweren Vorwürfen gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50) eine erneute Debatte über sexualisierte (digitale) Gewalt und eine bundesweite Solidaritätswelle ausgelöst hat. Sie erklärte, über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren "virtuell vergewaltigt" worden zu sein.

Collien Fernandes (44) hat ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50) inzwischen auf Mallorca angezeigt. Dort lebte das Paar zuletzt zusammen mit der gemeinsamen Tochter. © Daniel Bockwoldt/dpa

Am Dienstag schrieb die 44-Jährige auf ihrem Instagram-Account: "Auf dem Weg zurück zu Euch nach Deutschland". Eigentlich ist die Schauspielerin gerade für "Traumschiff"-Dreharbeiten des ZDF in Südostasien unterwegs, die sie nun für kurzfristige Gespräche mit Politikerinnen in Berlin unterbreche.

In ihrer Story teilte sie zudem den Aufruf zur Hamburger Demonstration und betonte: "Denn jetzt MUSS sich etwas ändern! Jetzt MÜSSEN bessere Gesetze her! […] Deutschland darf kein TÄTERPARADIES mehr bleiben!"

Teilnehmende der Demonstration hoffen jetzt auf einen spontanen Besuch der gebürtigen Hamburgerin auf dem Rathausmarkt.

Laut Informationen des "Hamburger Abendblatts" steht ein solcher tatsächlich im Raum, ist bislang jedoch noch nicht bestätigt.

Sicher als Rednerinnen dabei sind Klimaaktivistin Luisa Neubauer (29) und die Kolumnistin Alexandra Zykunov (41). Neubauer hatte bereits in bei der Großdemo in Berlin am Sonntag die rund 10.000 Menschen mit ihrer Rede bewegt. In Hamburg wird die Veranstaltung unter anderem von der SPD-Politikerin Annika Urbanski (31) organisiert.