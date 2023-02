Demo-Montag in und um Leipzig: Sitzblockaden und Anzeigen beschäftigen Polizei

Leipzig - Sowohl im Leipziger Stadtgebiet als auch in den umliegenden Landkreisen fanden am Montagabend zahlreiche Demonstrationen statt.

Am Montag wurde in und um Leipzig wieder demonstriert. Ein Aufzug marschierte über den Ring in der Messestadt. © livereport Leipzig

Insgesamt 14 Versammlungen (vier davon in Leipzig, vier in Nordsachsen und sechs im Landkreis Leipzig) mit knapp 1000 Teilnehmenden mussten am Abend von den Einsatzkräften der Leipziger Polizeidirektion begleitet werden, wie Behördensprecherin Josephin Heilmann berichtete.

Neben den im Voraus oder spontan vor Ort angemeldeten Demonstrationen stellten die Beamten auch vereinzelte unangemeldete Aufzüge fest. Da diese gegen das Versammlungsgesetz verstießen, wurden hier Anzeigen erstattet.

Im Leipziger Stadtgebiet demonstrierten circa 370 Personen, in diesem Zusammenhang kam es auch zu Reibereien zwischen verschiedenen Versammlungen. So wurden Sitzblockaden errichtet, um einen Aufzug zum Stoppen zu zwingen.

Nach Angaben von Heilmann musste die Polizei beim Einsatzgeschehen am Montag insgesamt sieben Strafanzeigen aufnehmen, in einem Fall ging es dabei um gefährliche Körperverletzung.