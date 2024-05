So verliefen die linken 1. Mai-Demos in Hamburg

Hamburg - Rund 9000 Menschen - und damit rund 4000 mehr als im vergangenen Jahr - sind am 1. Mai in Hamburg mit linken und linksextremen Gruppen auf die Straße gegangen.

Die Demonstration stand unter dem Motto "Krieg, Krise, Kapitalismus - so wie es ist, darf es nicht bleiben". Sie startete am Hauptbahnhof und führte unter anderem durch St. Georg, Hohenfelde und Eilbek.

Als letzte von insgesamt drei Demonstrationen aus dem linken und linksextremen Spektrum ging am Mittwochabend am S-Bahnhof Landwehr die revolutionäre 1.-Mai-Demo des vom Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestuften Roten Aufbaus zu Ende.

Die größte Demonstration war schon zuvor vom Bahnhof Dammtor durch die Nobel-Stadtteile Pöseldorf und Harvestehude zum Eppendorfer Baum gezogen. Die Polizei gab die Zahl der Teilnehmer in der Spitze mit rund 6000 an. Dazu aufgerufen hatte das Umverteilungsbündnis "Wer hat, der gibt".

Bei "Revolutionären 1. Mai-Demo" waren auch palästinensische Flaggen zu sehen. © Axel Heimken/dpa

Schon in der Walpurgisnacht hatte die Reihe linksextremer Aufzüge mit einer queer-feministischen Demonstration gegen Kapital und Patriarchat begonnen. Unter dem Motto "Take back the Night" zogen rund 900 vorwiegend weibliche Demonstrierende am späten Dienstagabend von der Roten Flora durch St. Pauli. Größere Zwischenfälle gab es auch dabei nicht.

Die Polizei begleitete alle Demos mit einem Großaufgebot. Insgesamt 1800 Beamte auch aus Bremen und von der Bundespolizei waren den Angaben zufolge Einsatz. Entlang der Routen standen Wasserwerfer und Räumpanzer bereit, auch die Reiterstaffel war zu sehen. Aus der Luft wurden die Versammlungen mit Hubschraubern beobachtet.



Im vergangenen Jahre hatten sich gut 5000 Menschen an den Demos der drei linken Gruppen beteiligt. Auch damals hatte die Polizei von einem friedlichen Verlauf gesprochen.



Während es in früheren Jahren vor allem im Schanzenviertel rund um den 1. Mai immer wieder zu Ausschreitungen kam, verliefen die Kundgebungen nach den schweren Krawallen beim G20-Gipfel 2017 allesamt weitgehend friedlich.

Einen Grund dafür sehen Beobachter auch in der zunehmenden Rivalität der einzelnen linksextremen Gruppen. So gab es bei der Demonstration des Roten Aufbaus am Mittwoch auch ein Transparent mit der Aufschrift: ""Rote" Flora - Halt's Maul."