23.11.2023 11:52 Demo-Samstag in Leipzig: Mehrere Kundgebungen gegen Gewalt an Frauen

Am Samstag wird in Leipzig anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen an mehreren Stellen demonstriert.

Von Annika Rank

Leipzig - Am Samstag wird in Leipzig anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen an mehreren Stellen demonstriert. Am Samstag, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, finden in Leipzig mehrere feministische Kundgebungen statt. © Annette Riedl/dpa Die Kundgebungen könnten kaum aktueller sein, immerhin kritisierte auch Katja Meier (44. Die Grünen), Sachsens Ministerin für Gleichstellung, erst kürzlich die fehlenden Schutzräume von betroffenen Frauen. Dabei sind diese dringend nötig, wie offizielle Zahlen zeigen: Demnach kam es allein in Leipzig pro 100.000 Einwohner zu 294 Übergriffen. Damit ist die Messestadt trauriger Spitzenreiter in Sachsen, wobei die Dunkelziffer natürlich noch viel höher geschätzt wird. Um einen Überblick über die nicht angezeigten Angriffe gegen Frauen im häuslichen Umfeld zu bekommen, führte das Ministerium deshalb im Frühjahr eine Studie durch, an der sich 1300 Frauen ab 16 Jahren beteiligten. Demonstrationen Trotz Auflagen: "Free Palestine"-Rufe bei Demo in Hamburg Die Ergebnisse waren gravierend: 30 Prozent der Teilnehmerinnen gaben an, bereits Gewalt in Form von Zwang zu sexuellen Handlungen, mehr als die Hälfte den Versuch einer Vergewaltigung erlebt zu haben. Bei den Tätern handelt es sich überwiegend um Männer. Gleichzeitig seien die Kapazitäten von Frauenhäusern und Beratungsstellen noch zu begrenzt, so Meier. Allein in diesem Jahr musste die Zentrale Sofortaufnahme der Messestadt 151 Frauen und 161 Kinder ablehnen. Aktuell werde deshalb nach einer "langfristig funktionierenden und ausbaufähigen Lösung" gesucht. Leipzig: Mehrere Kundgebungen gegen Gewalt an Frauen geplant Auf diesen Missstand und die Gefahr, der Frauen selbst im angeblich sicheren häuslichen Umfeld ausgesetzt sind, will am Samstag auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hinweisen. "Wir fordern die Bundesregierung und die Kommunen auf, Frauen besser zu schützen", hieß es in der Ankündigung ihrer Demo, die um 16 Uhr vor dem Volkshaus beginnt. Parallel dazu finden im gesamten Leipziger Stadtgebiet noch weitere Versammlungen zum gleichen Thema statt: So wird ab 14 Uhr im Rabet gegen patriarchale Gewalt auf die Straße gegangen, dazu kommen Demos auf dem Willy-Brandt-Platz ab 13 Uhr ("Frauenrevolution leben") sowie auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz ab 17 Uhr ("Patriarchat zerschlagen").

