Straßenblockade im Dresdner Zentrum angekündigt: Hier kommt der Verkehr zum Erliegen

Dresden - Die Klimaschutz-Gruppierung "Extinction Rebellion" nimmt wieder den Dresdner Berufsverkehr ins Visier! Für kommende Woche ist eine Straßenblockade angekündigt.

Aktivisten von "Extinction Rebellion" wollen nächste Woche wieder in Dresden auf die Straße gehen und den Verkehr zum Erliegen bringen. (Archivfoto) © Steffen Füssel

Laut Versammlungsliste liegt eine Demo-Anmeldung für den 26. Februar (Donnerstag) unter dem Motto "Erdgas verfeuert unsere Zukunft! Jetzt einen ambitionierteren Wärmeplan umsetzen, für günstigere Heizkosten der Bürger" vor.

Den Termin bestätigten die Aktivisten in den sozialen Netzwerken. Einem Beitrag zufolge wird der Georgplatz am Stadtforum - also die wichtige Kreuzung von Waisenhausstraße/Dr.-Külz-Ring, St. Petersburger Straße und Bürgerwiese - ab 8 Uhr betroffen sein.

Es ist anzunehmen, dass die verschiedenen Zufahrten wieder nacheinander für wenige Minuten blockiert werden.

Mit dem Protest soll "ein unübersehbares, friedliches und legales Zeichen auf der Straße" gesetzt werden, wie es im Posting heißt.