"Kein Schmerz für Merz": Schüler demonstrieren erneut gegen Wehrpflicht

Hamburg - Erneut sind in Hamburg viele Schülerinnen und Schüler gegen den neuen Wehrdienst auf die Straße gegangen.

Zu der Demonstration wurden 2500 Menschen angemeldet. © Marcus Golejewski/dpa

Nach Schätzungen eines dpa-Fotografen zogen deutlich mehr als 1000 junge Menschen am Vormittag vom Hauptbahnhof vor das Rathaus.

Auf Plakaten waren Slogans wie "Wir sterben nicht in Euren Kriegen" oder "Fuck Wehrpflicht" zu lesen.

Die Polizei wollte zunächst keine Angaben zu den Teilnehmern machen; die Initiatoren vom Bündnis "Schulstreik gegen Wehrpflicht" hatten der Anmeldung zufolge mit 2500 Menschen gerechnet.

Es war bereits die zweite Demo dieser Art. Anfang Dezember hatte das Bündnis schon einmal zum Schulstreik aufgerufen, nachdem der Bundestag grünes Licht für den neuen Wehrdienst gegeben hatte.

Das Bündnis sprach anschließend von 5000 Teilnehmern, die Polizei von 1700.