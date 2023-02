Waggonbauer in Not - so hält Niesky zusammen!

Deshalb prangt auch an ihrem Schaufenster das Plakat zur gemeinsamen Mahnwache, das an diesem Dienstag mehr als 60 Nieskyer Geschäftsleute ausgehängt haben. Auch Fahrradhändler Peter Silbe (62). "Es geht hier um die ganze Stadt", sagt er.

Was Jurkes größte Sorge ist: Seit der Tatravagonka-Konzern (übernahm WBN 2018) den Vertrieb in der Slowakei zentralisiert hat, kämen keine neuen Aufträge mehr nach Niesky.

Im Betrieb herrsche purer Mangel - an Material, Werkzeugen und vor allem an neuen Aufträgen.

Tatravagonka-Chef Alexej Beljajev (67). © imago stock&people

Seit über einem Jahr schweigt der Tatravagonka-Vorstandsvorsitzende Alexej Beljajev (67) zur Zukunft des Nieskyer Waggonbauers. Auch auf eine Anfrage von TAG24 reagierte der Maschinenbau-Unternehmer aus der Slowakei nicht.

Wer ist der Mann, der sich in Schweigen hüllt?

Alexej Beljajev ist einer der 25 reichsten Slowaken, der Wert seines Vermögens wird auf etwa 180 Millionen Euro (Forbes 2022) geschätzt.

Er betreibt außer in seiner Heimat und in Deutschland Unternehmen in Kroatien, Polen, Serbien und Indien, beschäftigt rund 6000 Mitarbeiter. Das Unternehmen Tatravagonka gilt als größtes Produktionsunternehmen in der Slowakei und erzielt mit einem Jahresumsatz von fast einer halben Milliarde Euro einen Gewinn von mehr als 40 Millionen Euro.

Der Unternehmer mit russischen Wurzeln, der Nachkomme eines zaristischen Offiziers sein soll, pflegt gute Kontakte zur Politik, beispielsweise zu dem gerade als tschechischen Präsidentschaftskandidaten gescheiterten Andrej Babis (68), den er aus Zeiten des Sozialismus kennt. Damals arbeitete er in einer lukrativen Position bei der Außenhandelsfirma Petrimex.

Und auch zu Putin soll er einen guten Draht haben. Slowakische Medien bezeichnen ihn als "Verbindungsglied" zwischen Mitteleuropa und Russland.

In der Slowakei ist Beljajev übrigens nicht abgetaucht. Erst kürzlich beklagte er dort gegenüber den Medien die Unsicherheit steigender Energiepreise für Unternehmen, "was zu sehr ernsten Problemen führt".