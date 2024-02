Demonstrationen nehmen kein Ende: Erneut zahlreiche Menschen gegen Rechtsextremismus auf der Straße

Schwelm/Würselen - Erneut haben in Nordrhein-Westfalen Tausende Bürgerinnen und Bürger gegen Rechtsextremismus demonstriert.

In Nordrhein-Westfalen finden auch an diesem Wochenende einige Demonstrationen gegen Rechtsextremismus statt. (Symbolbild) © Hannes P. Albert/dpa

In Schwelm (Ennepe-Ruhr-Kreis) kamen nach Polizeiangaben mehr als 2500 Menschen zusammen. Die Demonstration stand unter dem Motto "Für Rechtsstaat und Demokratie".

In Herdecke versammelten sich mehr als 500 Menschen. Aufgerufen hatte ein Aktionsbündnis "Herdecke steht auf – Für Vielfalt und Demokratie". In Würselen nahmen nach Polizeiangaben mehr als 500 Menschen an einer Demo teil. Sie stand unter dem Motto "Würselen zusammen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie".

Für Samstag und Sonntag waren in NRW noch zahlreiche weitere Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus geplant. In Krefeld rechnete die Polizei für den Samstagnachmittag mit 11.000 Menschen. Zur Teilnahme aufgerufen hatte unter dem Motto "Krefeld verteidigt rote Linie der Demokratie!" ein breites Bündnis unter anderem von Vereinen, Initiativen, Parteien, Gewerkschaften und Religionsgemeinschaften.

Seit gut drei Wochen gehen überall in Deutschland immer wieder Zehntausende Menschen gegen rechts und gegen die AfD auf die Straße.