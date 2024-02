Ermittlungsende nach Kettensägen-Einsatz auf Bautzner Montagsdemo!

Bautzen - Schnelles Ermittlungsende in Bautzen! Ein Demonstrant hatte auf der verschwörungsideologischen Montagsdemo mit einer laufenden Kettensäge herumgefuchtelt .

Auf der Montagsdemo in Bautzen hatte ein Demonstrant eine laufende Kettensäge dabei. © Screenshot/YouTube

Hieß es am Dienstag noch, dass man davon erst bei X erfahren habe, kam nun heraus, dass Polizisten die Geräte als unbedenklich eingestuft hatten.

Unglaubliche Blicke auf das Montagsgeschehen in Bautzen: Vor den Augen der Polizei streckte dort ein Demonstrant die Kettensäge in die Höhe, ließ sie aufheulen.

"Wir haben davon erst auf X erfahren", sagte Polizeisprecher Sven Möller (34) am Dienstag. "Das ist auf jeden Fall ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen."

Diese Ermittlungen konnten nun in Rekordzeit in den eigenen Reihen beendet werden: "Es konnte ermittelt werden, dass mehrere Personen Gartengeräte mit zu der Versammlung gebracht hatten, offenbar um Aufmerksamkeit zu erregen", so Polizeisprecher Marcel Malchow (32).