Es geht nichts mehr! Bauern blockieren Busbetrieb in Teterow

Teterow - Aufgrund einer Bauerndemo im mecklenburgischen Teterow (Rostock) kommt es am heutigen Donnerstag zu erheblichen Beeinträchtigungen des Busverkehrs.

Nun wird damit gerechnet, dass der komplette Busverkehr in Teterow bis 11 Uhr eingestellt bleibt.

Das teilte das Busverkehrsunternehmen Regionalbus Rostock "rebus" in Güstrow am Donnerstagmorgen mit.

Am Mittwochabend fand ein Bauernprotest in Boizenburg (Ludwigslust-Parchim) statt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verlief der als Fahrzeugkorso angemeldete Protest störungsfrei.

Beteiligt daran waren rund 90 Personen, die mit etwa 60 Fahrzeugen (davon sieben Traktoren) als Konvoi durch die Stadt fuhren und von Einsatzkräften begleitet wurden.