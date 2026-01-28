Flaschen und Böller geworfen: Polizei stoppt pro-kurdische Demo in Ludwigsburg

Ludwigsburg - Flaschenwurf, Pyrotechnik, vermummte Teilnehmer: Die Polizei musste mehrfach nach einer pro-kurdischen Kundgebung in Ludwigsburg einschreiten.

Die Polizei war mit rund 120 Kräften im Einsatz. © 7aktuell.de | Luis Caballero

Einzelne Teilnehmer hätten sich am Dienstag bei einem spontanen Demozug nach der Veranstaltung vermummt und eine Glasflasche sowie Pyrotechnik sei auf die Einsatzkräfte geworfen worden, teilte die Polizei mit.

Daraufhin sei der Zug gestoppt und die Teilnehmer kontrolliert worden. Wegen mehrerer verbotener Gegenstände seien Strafverfahren eingeleitet worden. Außerdem seien Platzverweise ausgesprochen worden.

Etwa 600 Menschen hatten sich zuvor zu einer Kundgebung versammelt, um auf die Unterdrückung der kurdischen Bevölkerung in Syrien aufmerksam zu machen.

Etwa 80 Teilnehmende hätten die Kundgebung verlassen und seien als Gruppe weitergezogen. Dabei sei vereinzelt Pyrotechnik gezündet und in Richtung der Einsatzkräfte geworfen worden.