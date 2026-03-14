Xavier Naidoo ruft zu Großdemo in Berlin auf: 1800 Polizisten im Einsatz

Berlin - Zwei rechtsextreme Demonstrationen , eine Demonstration von Verschwörungsanhängern mit prominenter Beteiligung sowie Gegenproteste sorgen am Samstag in Berlin für größere Polizeieinsätze.

Xavier Naidoo (54) demonstriert am Samstag am Großen Stern in Tiergarten. © Alexandra Wey/KEYSTONE/dpa

1800 Polizisten sind im gesamten Stadtgebiet als Begleitung für die Demonstrationen sowie für ein Fußballspiel im Einsatz, um für einen geordneten Ablauf zu sorgen und verbotene extremistische Äußerungen zu unterbinden.

Am großen Einkaufszentrum an der Marzahner Promenade versammelten sich am Mittag nach Polizeiangaben bereits 160 Anhänger der rechtsextremen Kleinstpartei "Der dritte Weg".

Etwas mehr als 100 Gegendemonstranten standen in der Nähe. Die Polizei war mit zahlreichen Beamten vor Ort. Zwischenfälle gab es zunächst nicht, wie ein Polizeisprecher sagte.

Parallel begann nahe der Siegessäule am Großen Stern im Tiergarten der Aufbau zu einer Demonstration von Verschwörungsanhängern, zu der der umstrittene Sänger Xavier Naidoo aufgerufen hatte.

Die Polizei zog einen Lkw der Demonstranten, der als Bühne dienen sollte, wegen fehlender Zulassung aus dem Verkehr.

Die Demonstration trug den Titel "Transparenz, Rechtsstaat und Schutz von Minderjährigen – Aufklärung im Kontext möglicher deutscher Bezüge im internationalen Epstein-Komplex".

Mitte Februar hatte Naidoo bei einer Demonstration in Berlin mit Bezug zu den Epstein-Akten von "Menschenfressern" gesprochen und gesagt "Die fressen unsere Babys".