"Sperrt die Männer weg": Tausende ziehen zum Weltfrauentag durch Hamburg

Hamburg - Unter dem Motto "Internationale feministische Kämpfe vereinen" haben sich in Hamburg mehrere Tausend Menschen zu einer Demonstration versammelt.

Zahlreiche Teilnehmende versammelten sich am Sonntag in Hamburg. © Markus Scholz/dpa

Die mehrheitlich weiblichen Teilnehmerinnen zogen von den St.-Pauli-Landungsbrücken in Richtung Altona-Altstadt. Die Polizei konnte zunächst keine Teilnehmerzahl nennen.

Auf Transparenten hieß es: "Wir sind die Töchter der Hexen, die ihr nicht verbrennen konntet", "Sperrt die Männer weg!" oder "No men, no problem".

Über dem Demonstrationszug waren auch Fahnen linker und kommunistischer Gruppen zu sehen. Einige Teilnehmerinnen zündeten Feuerwerkskörper mit farbigem Rauch an.