"Sperrt die Männer weg": Tausende ziehen zum Weltfrauentag durch Hamburg

Mehrere Tausend Menschen ziehen zum Internationalen Frauentag durch die Straßen von Hamburg. Mit Parolen, Fahnen und Pyrotechnik geben sie sich kämpferisch.

Von Bernhard Sprengel

Hamburg - Unter dem Motto "Internationale feministische Kämpfe vereinen" haben sich in Hamburg mehrere Tausend Menschen zu einer Demonstration versammelt.

Zahlreiche Teilnehmende versammelten sich am Sonntag in Hamburg.  © Markus Scholz/dpa

Die mehrheitlich weiblichen Teilnehmerinnen zogen von den St.-Pauli-Landungsbrücken in Richtung Altona-Altstadt. Die Polizei konnte zunächst keine Teilnehmerzahl nennen.

Auf Transparenten hieß es: "Wir sind die Töchter der Hexen, die ihr nicht verbrennen konntet", "Sperrt die Männer weg!" oder "No men, no problem".

Über dem Demonstrationszug waren auch Fahnen linker und kommunistischer Gruppen zu sehen. Einige Teilnehmerinnen zündeten Feuerwerkskörper mit farbigem Rauch an.

Teilnehmerinnen haben bei einer Demonstration zum Weltfrauentag in Hamburg Schilder hochgehalten.  © Markus Scholz/dpa

In ihrem Aufruf schrieben die Veranstalter, die sich als Teil der "Arbeiter:innenbewegung" bezeichneten: "Wir lassen uns nicht spalten, denn wir wissen, dass wir uns nur gemeinsam befreien können. Wie unzählige Frauen und LINTA* in aller Welt, sind auch wir laut gegen Antifeminismus, Ausbeutung und den steigenden Rechtsruck."

Die Abkürzung "LINTA*" steht für Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, Trans- und agender Personen.

