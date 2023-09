"Fridays for Future": Etliche Demos mit Tausenden Teilnehmern in vielen NRW-Städten

Fridays for Future protestiert in mehreren NRW-Städten: Tausende Teilnehmer zogen am Freitag durch die Straßen.

Köln - Am globalen Klimastreik der Gruppe "Fridays for Future" am Freitag haben sich auch Tausende Menschen in Nordrhein-Westfalen beteiligt.

In Köln hielten die Teilnehmer der "Fridays for Future"-Demo Plakate und Banner in die Höhe. © Roberto Pfeil/dpa Polizeiangaben zufolge waren in Dortmund um die 900, in Essen rund 400, in Münster rund 2000 und in Düsseldorf rund 1100 Menschen auf der Straße. Sie unterstrichen ihre Forderung nach einem schnelleren Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. In Bonn zogen einige hundert Aktivisten durch die Stadt und kamen am Ende des Demozugs zu einer Kundgebung auf dem Münsterplatz zusammen. Auch in Aachen und Köln waren Veranstalterangaben zufolge Hunderte Aktivisten unterwegs. Insgesamt waren knapp 50 Demos in NRW angekündigt gewesen. Die Aktivisten fordern etwa, ein Klimageld einzuführen und das Klimaschutzgesetz zu verschärfen. Die Demos in Deutschland sind Teil eines weltweiten Aktionstags.