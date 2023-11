Große Pro-Palästina-Demo in Düsseldorf: Polizei spricht von friedlicher Kundgebung

Mehrere Hundert Menschen sind am Samstag nach Polizeiangaben in Düsseldorf zu einer propalästinensischen Demonstration zusammengekommen.

Düsseldorf - Mehrere Hundert Menschen sind am Samstag nach Polizeiangaben in Düsseldorf zu einer propalästinensischen Demonstration zusammengekommen. Am Nachmittag setzte sich die Gruppe vom Hauptbahnhof in Richtung NRW-Landtag in Gang.

Mehrere Hundert Menschen haben an der Kundgebung in Düsseldorf teilgenommen. © Christoph Reichwein/dpa Es sei ruhig und friedlich angelaufen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Beamten hätten vor Veranstaltungsbeginn Auflagen vorgelesen, dass etwa Plakate mit möglicherweise volksverhetzendem Inhalt sichergestellt würden. Der Veranstalter hatte zu einer Kundgebung mit dem Motto "Stoppt die Aggression" rund 1000 Teilnehmern angemeldet. Bereits Anfang des Monats hatten in der Landeshauptstadt 17 000 Menschen an einer propalästinensischen Demonstration teilgenommen, zu der ebenfalls nur 1000 Teilnehmer von einer Privatperson angemeldet gewesen waren. Nach den Erfahrungen der vergangenen Wochen hat sich die Polizei deswegen auch auf eine deutlich größere Anzahl an Teilnehmern eingestellt. Die Demonstration war vom Veranstalter ursprünglich für den 11.11. in der Düsseldorfer Innenstadt geplant gewesen. Wegen des zeitgleichen Karnevalsauftakts hatte der Organisator diesen Termin aber abgesagt. Demonstrationen Hunderte gehen für Palästina auf die Straße: Polizei zieht positives Fazit Eine kleinere Gruppe von rund 100 Teilnehmenden - überwiegend in Deutschland tätige Mediziner mit palästinensischen Wurzeln - demonstrierten am Samstag ebenfalls friedlich am Hauptbahnhof für ein Ende der Gewalt.

Zahlreiche Pro-Palästina-Demos in NRW