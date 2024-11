Morgendlich lief ein Rentner beim Sportforum seine Spazierrunde, bis zum vergangenen Montag: Zeugen entdeckten den Mann verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Hintergrund sind die Verletzungen eines Rentners (84). Steht für das rechte Spektrum fest, dass der Mann niedergestochen wurde, ist die Polizei da längst nicht so sicher.

Zu Details will sich die Polizei nicht äußern. "Wir ermitteln betont in alle Richtungen", so Polizeisprecher Marko Laske (49). "Das schließt auch eine Selbstverletzung ein."

Die Demonstranten nutzten dennoch den Anlass, um Spenden für das Umfeld der letzte Woche verhafteten Terrorverdächtigen zu sammeln.