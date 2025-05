30.05.2025 14:51 Demo-Marathon in Hamburg: Diese Bereiche sind am Wochenende dicht

Am Wochenende finden in Hamburg zahlreiche Großveranstaltungen statt. Dadurch kommt es besonders in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen.

Von Sekina Cakar

Hamburg - Am letzten Mai-Wochenende steht Hamburg erneut im Fokus zahlreicher Demonstrationen. Insbesondere für den kommenden Samstag sind mehrere Aufzüge in der Innenstadt angekündigt, die zu massiven Verkehrseinschränkungen führen werden.

Alles in Kürze Hamburg: Demo-Marathon am Wochenende

Zwei größere Aufzüge in HafenCity, Altstadt und Neustadt

Verkehrsbehinderungen um Deichtorplatz und Hauptbahnhof

Polizei empfiehlt Umfahrung der Innenstadt

Ironman European Championships am Sonntag Mehr anzeigen Am Samstag wird die Hamburger Innenstadt von mehreren Demons in Bewegung versetzt. (Archivfoto) © MORRIS MAC MATZEN / AFP) Zwischen 11.30 Uhr und 18 Uhr finden laut Polizeiangaben in den zentralen Stadtteilen HafenCity, Altstadt und Neustadt zwei größere Aufzüge mit rund 1500 erwarteten Teilnehmern statt. Darunter ist auch ein Aufzug unter dem Motto "Gemeinsam für Deutschland", angemeldet von der AfD, sowie mehrere Gegendemos von linken Gruppen. Das bedeutet für alle, die in der Stadt unterwegs sind: Verkehrsbehinderungen und temporäre Straßensperrungen sind vorprogrammiert! Besonders rund um den Deichtorplatz und den Hauptbahnhof ist mit längeren Verzögerungen zu rechnen. Demonstrationen Streit mit Stadt eskaliert: Robert Marc Lehmann ruft tausende Menschen zu Demo auf Die Polizei empfiehlt, die Innenstadt großräumig zu umfahren und nach Möglichkeit auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Hamburg: Diese Bereiche sind am Wochenende gesperrt Um die Demons und Gegenproteste am Wochenende friedlich zu begleiten, wird die Bereitschaftspolizei verstärkt vor Ort sein. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa Bereits am Freitag, dem 30. Mai, findet von 13 Uhr bis 15.45 Uhr ein Demonstrationsaufzug statt, der vom Arno-Schmidt-Platz über Altmannbrücke, Steintorwall, Glockengießerwall und Lombardsbrücke bis zum Gänsemarkt führt. Am Samstag folgen dann zwei weitere Aufzüge: 13 Uhr bis 17 Uhr: Start am Platz der Deutschen Einheit, Route über Mahatma-Gandhi-Brücke, Am Sandtorkai, Niederbaumbrücke, Otto-Sill-Brücke, Kajen, Katharinenkirchhof, Deichtorplatz bis Steintorwall

Start am Platz der Deutschen Einheit, Route über Mahatma-Gandhi-Brücke, Am Sandtorkai, Niederbaumbrücke, Otto-Sill-Brücke, Kajen, Katharinenkirchhof, Deichtorplatz bis Steintorwall 13.30 bis 16.30 Uhr: Vom Baumwall (Höhe Baumwallsperrwerk) über Binnenhafenbrücke, Rödingsmarkt, Willy-Brandt-Straße, Brandstwiete, Domstraße, Speersort bis Steinstraße/Johanniswall Demonstrationen Laut aber friedlich: Pro-Palästina-Demonstration in der TU Und am Sonntag stehen die Ironman European Championships an. Auch hier ist ab 6.30 Uhr mit umfangreichen Sperrungen und Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet zu rechnen.

Titelfoto: MORRIS MAC MATZEN/AFP