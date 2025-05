Bunt und laut: CSD-Teilnehmer ziehen durch Dresden - Neonazis mit Gegenprotest

Dresden - Bunt, farbenfroh, laut und trotz aller Partystimmung mit ernsthaftem Hintergrund: Tausende zogen im Rahmen des Dresdner "Christopher Street Days" (CSD) am Samstag durch Alt- und Neustadt, protestierten für die Rechte Trans- und Homosexueller. Schon das zweite Jahr in Folge probierten Neonazis den Aufzug zu stören, doch das blieb ohne Erfolg.

In der Freiberger Straße war jedoch Zwangspause: Berliner Zivilpolizisten hatten mehrere Gürtel der in der rechtsextremen Szene beliebten Marke "Thor Steinar" entdeckt. Da der Markenname in Runen geschrieben war, war auf den Gürteln auch die unter Umständen verbotene Sig-Rune zu sehen.

Gegen 10.30 Uhr konnte Nico Koal (28), "Heimat"-Kreisvorsitzender Niederlausitz, die Versammlung eröffnen, 11.05 Uhr setzte sich der Zug schließlich in Bewegung. Bereits an der Kreuzung zur Schweriner Straße traf die Demonstration auf Gegenprotest, organisiert von "Queerpride Dresden".

Tausende CSD-Teilnehmer liefen an der Elbe entlang. © Eric Münch

Kaum konnte die Demo weiterlaufen, stellte sich eine Blockade in den Weg. Doch die Polizei leitete den Demozug einfach über die Gegenfahrbahn daran vorbei.

Erst kurz vor 13 Uhr kam er am Altmarkt an, traf dort auf linken Protest und die letzten Paradewagen des CSD, die sich allerdings davon nicht stören ließen. Auch am Endpunkt der Demo am Pirnaischen Platz bekam die JN-Demo nochmal das Ende des CSD zu sehen, wurde aber von dort kaum wahrgenommen.

Die CSD-Parade wiederum lief die Steinstraße hinab, über das Terrassenufer und die Albertbrücke in die Neustadt. Kurz vor dem Alaunplatz gab es eine kurze Zwischenkundgebung.

Ein Redner erinnerte an die hohe Zahl queerfeindlicher Gewalttaten in Deutschland, dann zog die Parade über die Königsbrücker Straße und Augustusbrücke wieder in die Altstadt.