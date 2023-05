Hunderte Teilnehmer demonstrieren am Tagebau Nochten für Kohleausstieg!

Nochten - Seit Sonntagmittag demonstrieren in der Oberlausitz Umweltaktivisten am Tagebau Nochten für einen früheren Kohleausstieg in der Lausitz und den Ausbau erneuerbarer Energien .

Hunderte Teilnehmer demonstrieren seit Sonntagmittag rund um den Tagebau Nochten. © mel-Schröter

Bereits Ende April hatte ein Bündnis aus mehreren Umweltverbänden, darunter "Fridays for Future", "GRÜNE LIGA" und "Jusos Sachsen", zu der Demonstration aufgerufen.

Die Kohle unter der angrenzenden Gemeinde Mühlrose dürfe nicht weiter verbrannt werden und zugunsten des Tagebaus dürfe man keine weiteren Grundstücke enteignen, schreiben die Veranstalter und kritisieren das Vorhaben des Kohle-Konzerns "LEAG", noch bis 2038 an der Kohleverstromung festhalten zu wollen.

"Der Tagebau Nochten muss verkleinert werden und mehr Abstand zu bewohnten Siedlungen halten. Gemeinsam mit den Eigentümern wehren wir uns gegen die von der LEAG beantragte Enteignung eines Waldes. Denn Kohleabbau kann in der Klimakrise kein überwiegendes öffentliches Interesse mehr sein, solche Eingriffe in Grundrechte sind nicht mehr zu rechtfertigen", erklärte Karin Weitze von der "Grünen LIGA" in einer Pressemitteilung am Sonntag.

Gegen 12.30 Uhr setzten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Bahnhof Schleife/Slepo aus in Bewegung. Am Nachmittag soll dann eine Abschlusskundgebung auf dem Tagebaugebiet folgen.