Keine Ruhe im Norden: Protestfahrten von Bauern bei Lübeck und Bad Segeberg

Auch in Kiel protestierten am gestrigen Montag Landwirte auf ihren Traktoren.

So fuhren in Ostholstein zwischen Stockelsdorf und Eutin, zwischen Gnissau und Scharbeutz sowie zwischen Sereetz und Ratekau etwa 80 Trecker in mehreren Korsos, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Außerdem habe es eine Kolonnenfahrt mit etwa 70 Fahrzeugen in Neustadt in Holstein gegeben.

Ebenso seien mehrere Trecker auf der Bundesstraße 432 in Bad Segeberg unterwegs. Diese machten vor allem durch langsames Fahren und lautes Hupen auf sich aufmerksam. Es komme dadurch zu Beeinträchtigungen im Verkehr, erklärte ein Polizeisprecher.

Der Bauernverband hat zu einer Aktionswoche aufgerufen, um gegen die Streichung von Subventionen für die Branche zu demonstrieren. Am Montag demonstrierten Tausende Landwirte, Bus- und Lastwagenfahrer in vielen Regionen Deutschlands.