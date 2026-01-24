Kurden in München protestieren gegen Vorrücken des syrischen Militärs
Von Carsten Hoefer
München - Mehrere hundert Kurden und Unterstützer haben in München gegen das Vorrücken syrischer Regierungstruppen und ihrer Verbündeten im Norden des arabischen Landes protestiert.
Die Veranstalter forderten die Bundesregierung auf, den Schutz der Zivilbevölkerung und die Sicherstellung humanitärer Hilfe zur Priorität zu machen.
Die Polizei war mit starken Kräften angerückt, die rings um die Kundgebung auf dem Münchner Gärtnerplatz postiert waren.
Die Münchner Demonstration war eine von bundesweit knapp 30 angekündigten Veranstaltungen gegen das militärische Vorrücken der Truppen der syrischen Übergangsregierung und deren Verbündete.
Auch in Nürnberg war eine Kundgebung geplant, größere kurdische Demonstrationen waren in Köln, Berlin, Frankfurt, Hamburg und Hannover angekündigt.
Nordsyrien wird seit Jahren von linksgerichteten Kurden und deren Miliztruppen der Syrischen Demokratischen Kräfte quasi autonom verwaltet. Die islamistisch geprägte syrische Übergangsregierung will die Region unter ihre Kontrolle bringen.
Ungeachtet eines Waffenstillstands werfen die Kurden den Regierungstruppen und deren Verbündete Angriffe auch auf Zivilisten vor. Die "Rojava" genannte Selbstverwaltung ist Teil des langen Strebens der Kurden nach einem eigenen Staat.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa