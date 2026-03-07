Andrang nur halb so groß wie in Vorwoche: 2500 Teilnehmer bei Iran-Demos in Düsseldorf
Von Frank Christiansen
Düsseldorf - "Freiheit für Iran" – unter diesem Motto haben am Samstag in Düsseldorf nach Polizeiangaben etwa 2500 Menschen demonstriert.
Der Andrang war damit nur noch etwa halb so groß wie eine Woche zuvor, als rund 5000 Menschen in der Landeshauptstadt auf die Straße gegangen waren.
Nach Polizeiangaben verliefen beide zum gleichen Thema angemeldete Kundgebungen friedlich.
Einige Demonstranten trugen erneut Plakate mit Bildern von Reza Pahlavi, dem Sohn des 1979 gestürzten Schahs, der sich als Übergangsführer des Irans ins Spiel gebracht hat.
Titelfoto: Roberto Pfeil/dpa