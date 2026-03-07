Andrang nur halb so groß wie in Vorwoche: 2500 Teilnehmer bei Iran-Demos in Düsseldorf

Düsseldorf - "Freiheit für Iran" – unter diesem Motto haben am Samstag in Düsseldorf nach Polizeiangaben etwa 2500 Menschen demonstriert .

Rund 2500 Menschen haben sich am Samstag in Düsseldorf versammelt, um für die Freiheit im Iran zu demonstrieren. (Archivbild) © Roberto Pfeil/dpa

Der Andrang war damit nur noch etwa halb so groß wie eine Woche zuvor, als rund 5000 Menschen in der Landeshauptstadt auf die Straße gegangen waren.

Nach Polizeiangaben verliefen beide zum gleichen Thema angemeldete Kundgebungen friedlich.